شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي محمد: أهداف اليوم الرياضي تنسجم مع قيم «دلسكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مهدي محمد المدير التنفيذي للعمليات، قطاع الخدمات المساندة في «دلسكو» بمناسبة اليوم الرياضي الوطني: تشكل الرياضة جزءاً رئيسياً في حياة المجتمع الإماراتي، ويؤكد هذا الحدث حرص قيادتنا الرشيدة على تحويل الرياضة إلى أسلوب ومنهج حياة في متناول الجميع.

وأضاف: «إن تنظيم دورة هذا العام تحت شعار «الإمارات تجمعنا» وبالتزامن مع إعلان عام 2019 عام التسامح، يؤكد أهمية الرياضة في ترسيخ قيم التسامح والقبول والعيش المشترك بين أفراد المجتمع الإماراتي، الذي يضم أكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش بتناغم وانسجام».

كانت هذه تفاصيل خبر مهدي محمد: أهداف اليوم الرياضي تنسجم مع قيم «دلسكو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.