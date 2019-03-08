شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الإسماعيلى نظيره مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ستاد برج العرب بالإسكندرية بدون حضور جماهيرى لدواع أمنية، وتعد المواجهة تحصيل حاصل بالنسبة للدراويش بعد فقدانه الأمل فى التأهل إثر حصوله على نقطة وحيدة من خوض 4 مباريات.

موعد مباراة الاسماعيلى ومازيمبى الكونغولى

تقام مباراة الاسماعيلى ومازيمبى الكونغولى فى السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 8 / 3 / 2019 ، وأسند الاتحاد الأفريقى إدارة مباراة الإسماعيلى مع مازيمبى الكونغولى للسنغالي ماجيتى نداي، ويعاون الدولى نداى طاقم يضم كلاً من الكاميرونى ألفيس نجيجو والبوركينابي سيدو تياما،الحكم السنغالى ادار عدة مباريات للمنتخب الوطنى والأندية وكان آخرها لقاء المصرى مع اتحاد العاصمة الجزائرى الذى شهد فوز الفريق البورسعيدى بهدف نظيف فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية.

ترتيب مجموعة الاسماعيلى ومازيمبى الكونغولى

يحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط .

مدرب مازيمبى يعترف بصعوبة مباراة الاسماعيلى

اعترف ميهايو كازيمبى المدير الفني لمازيمبى الكونغولى اعترف بصعوبة مواجهة الاسماعيلى رغم احتلاله المركز الرابع فى المجموعة وقال أنه من الضرورة احترام قدرات وامكانيات جميع لاعبى الفرق المنافسة بالإضافة إلى بذل مجهودات مضاعفة لتطوير مستوى لاعبيه لضمان التأهل للدور التالى للبطولة لاسيما بعد وصول شباب قسنطينة الجزائرى للنقطة العاشرة ، وأضاف أنه سيسعى لإستغلال المعنويات المنخفضة لنجوم الاسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم فى التأهل للدور التالى .

ويبدو مازيمبي صاحب فرصة وافرة في التأهل إلى ربع النهائي من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي، بالفوز الذي يصعد بالفريق الكونغولي إلى دور الثمانية، بشرط عدم فوز الأفريقي على حساب قسنطينة.

وفي حالة تعادل مازيمبي مع الإسماعيلي وتغلب الأفريقي التونسي على قسنطينة، يصبح الأفريقي (7 نقاط)، خلف مازيمبي (8 نقاط) وقسنطينة (10 نقاط)، وفي هذه الحالة سيحتاج مازيمبي إلى الفوز في آخر لقاء ضد الفريق الجزائري.