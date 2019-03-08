شكرا لقرائتكم خبر عن نجم زعيم الثغر بعد الفوز على الإنتاج الحربى: مبروك لجمهورنا وربنا يديمها نعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد نبيل لاعب الاتحاد السكندرى، بالفوز الذى حققه زعيم الثغر على الإنتاج الحربى، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال مانجا: "الحمد لله على المكسب، لاعيبه رجالة وتستاهلوا كل خير، من اللى بره قبل اللى جوه، ومبروك لجمهورنا وربنا يديمها نعمة".



مانجا

وتغلب الاتحاد السكندرى على الإنتاج الحربى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس، الخميس، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع والعشرين فى بطولة الدورى الممتاز، سجل رباعية الاتحاد السكندرى كلا من خالد قمر "هدفين" وعمار حمدى وأحمد نبيل مانجا، بينما سجل ثنائية الإنتاج الحربى مدافعه محمود البدرى.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندرى رصيده إلى 28 نقطة ليبتعد عن منطقة الخطر فى جدول ترتيب الدورى ويصعد 5 مراكز حيث أصبح يحتل المركز العاشر بدلا من الخامس عشر، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 31 ويحتل المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى.