شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى أمام مالاوى اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الثامنة مساء اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019، المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب مباراته الودية أمام مالاوى، على استاد بتروسبورت، ضمن برنامج إعداد الفراعنة الصغار لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التى تستضيفها مصر.

ودخل المنتخب الأولمبى فى معسكر مغلق بداية من الاثنين الماضى، استعدادا للمباراة وخاض تدريباته على الملعب الفرعى لإستاد القاهرة، وشهدت التدريبات حماسا وجدية من اللاعبين المتواجدين فى المعسكر، وعقد شوقى غريب أكثر من جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز بها، خاصة وأن الفريق الضيف يستعد بقوة للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا ووصل القاهرة الثلاثاء الماضى قادما من بلجيكا حيث كان يخوض معسكرا مغلقا هناك.

وتنوعت تدريبات المنتخب الأولمبى فى المعسكر بين الجمل التكتيكية والتقسيمة بين اللاعبين تحت اشراف شوقي غريب ومعاونيه معتمد جمال ووائل رياض ومحمد شوقي، وتنافس خلالها اللاعبون للتواجد في القائمة الأساسية للمباراة، كما حرص اسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمي علي تنفيذ جرعات خاصة لرباعي الحراس والتركيز علي سرعة رد الفعل لدى الحراس.