شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعد لمباراة سموحة بوديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم الجهاز الاداري لفريق المصرى بقيادة محمود جابر الاتفاق مع الجهاز الاداري لفريقي القوصية أحد أندية الدرجة الثانية بمحافظة أسيوطوالمريخ البورسعيدي على إقامة مباراتين وديتين وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً على ستاد المصري يومي السبت والأحد المقبلين على الترتيب

يأتى ذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره سموحة وهي المباراة التي يستضيفها ستاد الجيش بالسويس في السادس عشر من مارس الجاري.