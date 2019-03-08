خالد الغندور : الزمالك يشكو سيد عبد الحفيظ للجنة الانضباط باتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الغندور نجم الزمالك السابق، إن مجلس إدارة النادي الأبيض تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. وجاءت شكوى الزمالك للجنة الانضباط ضد سيد عبد الحفيظ في خطاب رسمي يؤكد أن مدير الكرة بالأهلي اعتاد على إثارة الفتنة مؤخرا من خلال تصريحاته ضد نادي الزمالك. يذكر أن سيد عبد الحفيظ انتقد مؤخرا قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لمدة 24 ساعة.

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