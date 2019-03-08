فوز الأهلى و سموحة فى الجولة الـ 25 بدورى عمومى سيدات كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره مدينة نصر بنتيجة 23 /3 فى إطار الجولة الـ 25 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 . و شهدت هذه الجولة فوز كل من الزهور على السنطة بنتيجة 23 /16 و الشمس على الجزيرة بنتيجة 29 /19 و الطيران على 6أكتوبر 33 /26 ، كما شهدت نفس الجولة أيضا فوز هليوليدو على النصر بنتيجة 21 /19 و سموحة على المعادى بنتيجة 28 /25 .

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