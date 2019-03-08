شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ و سمير عدلى يمثلان الأهلى فى الاجتماع الفنى لمباراة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إقامة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في الثانية عشرة بعد ظهر اليوم الجمعة ، ويحضر الاجتماع الفني من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق.

كما يحضر الاجتماع منسق ومراقب المباراة وطاقم التحكيم ووفد نادي فيتا كلوب؛ وذلك للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.