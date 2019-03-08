موعد مباراة مصر والنيجر القادمة في تصفيات أمم أفريقيا 2019… والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر والنيجر القادمة في تصفيات أمم أفريقيا 2019، في إطار الجولة السادسة بتصفيات أمم إفريقيا، يأتي موعد مباراة مصر والنيجر 2019، قد حدد الاتحاد الأفريقي عن المباراة القادمة بين مصر والنيجر والتي من المقرر أن تنطلق يوم 23 مارس 2019 وتكون من ضمن التصفيات المؤهلة بطولة أمم إفريقيا حيث قام الاتحاد الإفريقي بإرسال خطاب إلى نظيره المصري على أن تقام هذه المباراة في نيامي عاصمة الأخيرة، وسوف نقوم بتقديم موعد مباراة مصر والنيجر والقنوات الناقلة لها والموعد المحدد لها.

المنتخب الوطني المصري يدخل مباراة حماسية

حيث يدخل المنتخب المصري متصدر المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة بينهم وبين المنتخب التونسي في صدارة المجموعة برصيد أيضا 12 نقطة و هذه المباراة بمثابة تحصيل حاصل لكلا المنتخبين وهم بالفعل في نهائيات أمم إفريقيا القادمة التي تستضيفها الدولة المصرية، خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

منتخب النيجر يواجه المنتخب المصري

يدخل منتخب النيجر مباراته مع المنتخب المصري، وهو يأمل في الفوز في المباراة لتحسين وضعه، حيث يدخل المنتخب النيجيري المباراة برصيد 4 نقاط فقط.بعد أن فاز في مباراة، وخسر ثلاث مباريات ، وتعادل في مباراة واحدة.

موعد مباراة مصر والنيجر

بالتنسيق بين الاتحاد الإفريقي الكاف اتحاد كرة القدم المصري في إقامة المباراة القادمة والأخيرة في تصفيات أمم إفريقيا 2019 المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا التي تقام في مصر وستكون هذه المباراة في الجولة الأخيرة سيحل منتخب مصر ضيفًا على منتخب النيجر،في إطار الجولة السادسة والأخيرة، للمجموعة العاشرة المقامة على استاد الجنرال سيناي كاونتشي في نيامي. حيث ستقام هذه المباراة في 2019/3/23، تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة، سيشهد هذه المباراة إستاد الجنرال سيني كونتشي بنيامي وهي عاصمة دول النيجر في ختام الجولة الأخيرة من التصفيات المؤدية إلى أمم إفريقيا في مصر في شهر يونيو القادم .

القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر

سوف تذاع مباراة مصر والنيجر القادمة على قناة BEIN SPORT و التي تقوم بنقل المباراة عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتكون في إستاد الجنرال سيني كونتشي بنيامي.

ومستمرين معكم عبر التحديثات لحظة بلحظة بصف مستمرة دورية، لنكون أول من نخبركم في حال تغير في مواعيد المباراة، بالإضافة لتفاصيل أكثر حول المباراة واستعدادات المنتخب المصري لخوض مباراته المرتقبة مع منتخب النيجر القادمة.