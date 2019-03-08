النشرة الرياضية.. اشتعال صراع التأهل للممتاز.. ومفاوضات الاهلي مع لاعب الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية التي تمت ليوم الخميس 7 مارس.

وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية

وصل مساء اليوم الخميس الطاقم التحكيمي المُكلف من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لإدارة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني القاهرة.

وفاة ابنة لاعب الأهلي السابق

توفيت ابنة عمرو بركات لاعب الأهلي السابق وسموحة الحالي، وحفيدة إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري.

مران الأهلي.. محاضرة من لاسارتي.. تدريبات شاقة للحراس.. وجمل تكتيكية

استئأنف فريق الأهلي مرانه مساء اليوم الأربعاء بعدما ألغاه مساء يوم أمس عقب وصوله الكونغو؛ لمواجهة نظيره فيتا كلوب مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

صراع الصعود للممتاز يشتعل.. تعطل أسوان والأوليمبي.. وأف سي مصر يخطف الصدارة من الترسانة

أُختتمت اليوم الخميس فعاليات الجولة الـ 21 من مسابقة دوري الدرجة الأولى المصري بإقامة 20 مباراة في المجموعات الثلاثة:"بحري، القاهرة، الصعيد"؛ حيث شهدت العديد من المتتغييرات.

مران الزمالك.. جلسة جروس.. انتظام عبد الغني وحسن.. وفقرة تكتيكية

واصل فريق الزمالك مرانه عصر اليوم الخميس على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراة جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية.

طلائع الجيش يجيب.. هل طلب الأهلي ضم رزق؟

صرح أحمد مهدي مدير الكرة في طلائع الجيش، بأن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع إدارة ناديه من أجل الحصول على خدمات محمد رزق في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

رئيس سموحة يوضح حقيقة رحيل حارسه للزمالك

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن حارس مرمى فريقه محمد أبو جبل لن يرحل لصفوف الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

طبيب الأهلي: حمدي فتحي سيعرض على اللجنة الطبية الخميس

قال خالد محمود طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيتم عرضه على اللجنة الطبية اليوم الخميس.

ميسي يعود لمنتخب الأرجنتين للمرة الأولى بعد كأس العالم

عاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى قائمة منتخب بلاده للمرة الأولى، منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة التي جرت بروسيا الصيف الماضي.

يويفا يفتح تحقيقًا مع مانشستر سيتي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن فتح تحقيقًا مع مانشستر سيتي بخصوص الإنفاق المالي النظيف.