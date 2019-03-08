محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأهداف التي سجلت ليوم الخميس 7 مارس. أهداف الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري تشيلسي يكتسح دينامو كييف أرسنال يسقط أمام رين أهداف مباراة اشبيلية وسلافيا براج ثلاثية نابولي في سالزبورج

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف اليوم.. فوز مثير للاتحاد.. سقوط لأرسنال.. وفوز كبير لتشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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