الدوري الأوروبي.. سقوط مفاجئ لأرسنال.. وتشيلسي يكتسح كييف

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت مساء الخميس، مباريات دور الـ16 للدوري الأوروبي، بمواجهات قوية، وسط مفاجآت أبرزها سقوط أرسنال بثلاثية أمام رين الفرنسي.

نابولي - سالزبورج

وضع نابولي الإيطالي قدمًا في دور الثمانية بعد فوزه على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 3 / صفر.

ويكفي نابولي الخسارة صفر / 2 للتأهل لدور الثمانية للبطولة، فيما يحتاج ريد بول إلى الفوز 4 / صفر من أجل انتزاع بطاقة التأهل.

وتقدم نابولي في الدقيقة العاشرة عن طريق مهاجمه البولندي اركاديوش ميليك، قبل أن يعزز الإسباني فابيان رويز تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 18، وتكفل جيروم أونجان مدافع ريد بول بتسجيل الهدف الثالث للفريق الإيطالي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58.

تشيلسي - دينامو كييف

اقترب تشيلسي الانجليزي خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الثمانية بعدما حقق فوزا ثمينا 3 / صفر على ضيفه دينامو كييف الأوكراني.

وافتتح النجم الإسباني بيدرو رودريجيز التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله البرازيلي ويليان الهدف الثاني في الدقيقة 65، فيما تكفل كالوم هودسون أودوي بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

إنتر - فرانكفورت

خيم التعادل السلبي على نتيجة لقاء آينتراخت فرانكفورت الألماني مع ضيفه إنتر الإيطالي.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم، والتي كان أبرزها ركلة جزاء لمصلحة إنتر أضاعها نجمه مارسيللو بروزوفيتش في الدقيقة 22، ليتأجل حسم التأهل لدور الثمانية إلى لقاء العودة، الذي سيقام بملعب (جوتسيبي مياتزا) الأسبوع المقبل.

رين - أرسنال

تلقى فريق أرسنال الإنجليزي خسارة مفاجئة أمام مضيفه رين الفرنسي 1 / 3.

وأصبح أرسنال بحاجة للفوز2 / صفر في مباراة العودة التي تقام الأسبوع المقبل في لندن ، من أجل ضمان تأهله إلى دور الثمانية للمسابقة، فيما يكفي رين الخسارة بفارق هدف من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وتقدم أرسنال أولًا عن طريق اليكس ايووبي في الدقيقة الثالثة، لكن بنجامين بوريجايد أدرك التعادل من تسديدة قوية في الدقيقة 42، وسجل ناتشو مونريال مدافع أرسنال هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65، قبل أن يضيف اسماعيلا سار الهدف الثالث في الدقيقة88 .

أشبيلية - سلافيا براج

سقط أشبيلية الإسباني في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي.

وتقدم وسام بن يدر بالتسجيل لأشبيلية في الثواني الأولى من عمر المباراة، لكن سلافيا براغ أدرك التعادل عن طريق ميروسلاف ستوتش في الدقيقة 25.

ولم يهنأ سلافيا براغ بتعادله كثيرا، بعدما أعاد منير الحدادي التقدم لأشبيلية في الدقيقة 28، غير أن أليكس كرال أحرز هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 39.

وبات موقف أشبيلية صعبا للغاية في الاستمرار بالمسابقة، حيث يتعين عليه الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 2 / 2، في لقاء العودة الذي سيقام خارج ملعبه الأسبوع القادم، حتى يتجنب الخروج المبكر من المسابقة.

في المقابل، أصبح يكفي سلافيا براغ التعادل السلبي أو الإيجابي 1 / 1، لمواصلة مغامرته في البطولة القارية.

فياريال الإسباني زينيت الروسي

وضع فياريال الإسباني قدمًا في دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 3 / 1.

وباتت مهمة زينيت صعبة للغاية في تجنب الخروج المبكر من البطولة، حيث يتعين عليه الفوز 3 / صفر في لقاء العودة، الذي سيقام بملعب فياريال الأسبوع القادم لحجز بطاقة التأهل، فيما أصبحت مهمة الفريق الإسباني سهلة للغاية في الاستمرار بالمسابقة، حيث يكفيه الخسارة صفر / 2 لمواصلة مشواره في البطولة.

وتقدم فياريال عن طريق فيسنتي ايبورا في الدقيقة 33، قبل أن يعادل سردار ازمون النتيجة للفريق الروسي في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني أضاف جيراردو مورينيو الهدف الثاني لفياريال، قبل أن يضاعف مورلانيس النتيجة للفريق الإسباني في الدقيقة 71 بتسجيله الهدف الثالث.