تقارير إسبانية تؤكد عودة مورينيو مدربًا لريال مدريد

يقترب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة مدربًا فنيًّا لفريق ريال مدريد الإسباني، خلفًا للأرجنتيني سانيتاجو سولاري مدرب الفريق.

وأكدت التقارير الإسبانية أن ريال مدريد على وشك الإعلان عن إقالة سولاري وتعيين جوزيه مورينيو مدربًا للفريق حيث أنه المرشح الأول حاليًا لتولي القيادة الفنية للفريق الملكي بعد فشل المفاوضات مع زين الدين زيدان.

وأضافت التقارير أنه من المتوقع أن يتم تعيين مورينيو مدربًا للفريق خلال الساعات القادمة أو يوم الأثنين المقبل، على أن تكون مباراة الفريق المقبلة أمام بلد الوليد الأخيرة لسولاري.

وأشارت التقارير أن خوسيه انخيل سانشيز المدير العام للفريق الملكي، تفاوض منذ ظهر يوم الخميس، مع مورينيو هاتفيًا لكن الرد كان رفض فكرة تدريب

الفريق في الوقت الحالي، لكن المدير العام وعده بكامل الصلاحيات في القرارات من تعاقدات، واستبعاد لاعبين.

‏ومن المحتمل أن يوقع المدرب البرتغالي مع ريال مدريد على عقد لمدة ثلاث مواسم ونصف.

ويعيش ريال مدريد ساعات عصبية منذ الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة الثقيلة أمام أياكس الهولندي، على ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة ٤-١.

وكان مورينيو مدربًا للفريق بين أعوام 2010-2013 قبل أن يرحل إلى تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي.