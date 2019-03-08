منتخب مصر لليد يحقق فوزا كبيرا على فلسطين في الدورة العربية المدرسية

حقق منتخب مصر لكرة اليد للبنين فوزا كبيرا على نظيره الفلسطيني بنتيجة 50/15 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات اليوم الثالث من الدورة العربية المدرسية التي تستضيفها مصر حتى 13 مارس الجاري وتقام منافساتها بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

قدم المنتخب الوطني المصري مستوى متميز بقيادة مديره الفني محمد عادل، وحسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 33/8 ، وواصل سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني محققا أكبر نتيجة في الدورة حتى الآن عقب نهاية المباراة 50/15، ليرفع المنتخب المصري رصيده إلى أربع نقاط بعد

فوزه في الجولة الأولى على الإمارات، متساويا في عدد النقاط مع المنتخب السعودي.

تضم قائمة منتخب مصر كل من: حسين سعيد ، محمد مصطفى عبد النبى ، على جابر ، مروان حاتم ، هشام مجدى ، مهاب سعيد ، عمر الشريف ، عمر معتز ، همر ماجد ، محمد طارق ، راضي محمد ، محمد عمرو فكرى ، أحمد عمر شوقى ، محمد رفاعى ، محمد سمير بيومي ،

عمرو محمود، ويقود الجهاز الفني محمد عادل مديرا فنيا، وحلمي مصبح مدربا، وأبو بكر صلاح مدربا لحراس المرمى، وماجد مدحت للعلاج الطبيعي .

فيما يشارك المنتخب الفلسطيني بقوام مكون: من حسام عبد الناصر ، طاهر الشولى ، محمد عودة ، يزيد سليم ، خلف محمد ، بشار التميمي ، مسلم ناصر ، سامر مرجلفوم ، نور خموسى ، قصى جابر ، إبراهيم ناصر ، حمزة حداد ، مؤمن هرينى ، فارس كمال ، فيما يقود الفريق جمال عاشور مدرب ، محمد سمحة مدرب مساعد.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع المنتخب الجزائري في الثامنة مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة في رابع أيام الدورة العربية المدرسية.