وليد صلاح: فوز الاتحاد السكندري أبعدنا عن منطقة الخطر

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الفوز على الإنتاج الحربي اليوم الخميس أبعد فريقه عن منطقة الهبوط والصعود إلى المركز العاشر.
وقال وليد صلاح فى تصريحات لقناة تليفزيزنية جميع مباريات الدوري صعبةوالقادم أصعب على جميع الفرق ، والفوز يرفع أي فريق عددا من المراكز والخسارة تعيده أكثر من مركز.
وأشاد وليد بحكم اللقاء محمد عادل
كان الاتحاد السكندرى قد تغلب على الإنتاج الحربى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، بستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع والعشرين ببطولة الدورى الممتاز رفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة .
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