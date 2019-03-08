وليد صلاح: فوز الاتحاد السكندري أبعدنا عن منطقة الخطر

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الفوز على الإنتاج الحربي اليوم الخميس أبعد فريقه عن منطقة الهبوط والصعود إلى المركز العاشر.

وقال وليد صلاح فى تصريحات لقناة تليفزيزنية جميع مباريات الدوري صعبة

والقادم أصعب على جميع الفرق ، والفوز يرفع أي فريق عددا من المراكز والخسارة تعيده أكثر من مركز.

وأشاد وليد بحكم اللقاء محمد عادل

مؤكدا أنه من أفضل حكام الدوري هذا الموسم.

كان الاتحاد السكندرى قد تغلب على الإنتاج الحربى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، بستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع والعشرين ببطولة الدورى الممتاز رفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة .