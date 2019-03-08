ريال مدريد سيصدر بيانا رسميا خلال ساعات

يستعد نادي ريال مدريد لإصدار بيان رسمي خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن يكون البيان حول إقالة مدرب الفريق سانتياجو سولاري وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو.
وأكد برنامج "تشيرنيجيتو" الإسباني أن نادي ريال مدريد بصدد إصدار بيان هام من ريال مدريد في الثانية عشرة صباحًا (الواحدةصباحا بتوقيت القاهرة).
ومن المتوقع عودة جوزيه مورينيو مدربًا للفريق الملكي بعد فشل مفاوضات عودة زين الدين زيدان حسب التقارير الإسبانية، وأشار موقع برنابيو ديجيتال أن ريال مدريد ، سيعلنون عودة مورينيو الليلة.
وأضاف الموقع أن مورينيو سيكون المدير الفني للفريق بشكل رسمي، بعد توتر كبير في الساعات الماضية بسبب الخروج المخيب بشكل مبكر من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من أياكس الهولندي، في دور الـ١٦، بنتيجة ثقيلة على ملعب النادي "سانتياجو بيرنابيو" بأربعة أهداف لهدف.
وكان مورينيو مدربًا للفريق الملكي في الفترة بين أعوام 2010 / 2013 قبل أن يرحل ويعود لنادي تشيلسي الإنجليزي.
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