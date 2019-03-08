ريال مدريد يُقيل سولاري الأحد المقبل بعد اتفاقه مع زيدان!

استقرت إدارة ريال مدريد بقيادة الرئيس “فلورنتينو بيريز” على إقالة المدرب الأرجنتيني الشاب “سانتياجو سولاري” بعد انتهاء مباراة الفريق أمام بلد الوليد في الجولة ال27 من الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وأكدت كافة المصادر الصحفية المدريدية والإسبانية على أن ريال مدريد اتفق بالفعل مع المدير الفني الأسبق “زين الدين زيدان” للعودة لتولي زمام الأمور بعقد طويل الأمد.

ورفض بعض نجوم الفريق وفي مقدمتهم سيرخيو راموس فكرة إعادة المدير الفني البرتغالي المثير للجدل “جوزيه مورينيو”، ما دفع بيريز نحو التواصل مع زيدان واقناعه بالعودة عن طريق إغراءه بتنفيذ ملف الصفقات الذي قدمه قبل بدء الميركاتو الصيفي 2018 وتم رفضه من قبل الإدارة.

وقال الصحفي الإسباني الموثوق “توماس جونزاليس” لموقع ABC الإسباني “مورينيو الأقرب أم زيدان؟ بالطبع زيدان، إنه متقدم على مورينيو في هذه اللحظة، الإدارة لم تتواصل مع مورينيو من الأساس”.

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وكشفت إذاعة كوبي الإسبانية عن اتخاذ مجلس إدارة ريال مدريد قرار إقالة سولاري ليلة أمس الخميس، أي بعد يومين فقط من توديع الريال لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام بنتيجة 5/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأضافت الإذاعة الشهيرة “ريال مدريد سيقوم بإعلان خبر إقالة سولاري عقب مباراة بلد الوليد في الليجا يوم الأحد المقبل، النادي يُفكر في خيارين فقط، زين الدين زيدان وجوزيه مورينيو، ولا يوجد مفاوضات مع جورجي مينديش (وكيل أعمال مورينيو) في هذه اللحظة، رغم إبداء مورينيو رغبته في العودة للعمل مع ريال مدريد من جديد”.

وتأتي أخبار اقتراب زيدان من العودة لتدريب ريال مدريد من جديد، في نفس الوقت الذي قام فيه مراسل بي إن سبورتس، الجزائري جمال جبلي، بنشر صورة لقاء صحفي سابق مع زين الدين زيدان، كتب عليها (قريبًا)، في إشارة إلى عودة زيزو إلى سانتياجو برنابيو من جديد.

المراسل الجزائري المعروف يقطن منذ مدة طويلة في مدريد ويراسل بي إن سبورتس بكافة أخبار النادي الملكي، وتجمعه علاقة وثيقة بزين الدين زيدان، ازدادت قوة في الثلاثة مواسم الماضية التي شهدت تتويج الريال بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.