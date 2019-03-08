رياضة | خطة بيريز في حالة رفض زيدان تدريب الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة بيريز في حالة رفض زيدان تدريب الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير السانتياجو برنابيو القرار المنتظر من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على أمل إصلاح الأوضاع داخل النادي بعد الموسم الكارثي والخروج من دوري أبطال أوروبا.

وقال راديو كتالونيا "ألبيرنو بانيرو"، إن صباح الأثنين إذا لم يقتنع الفرنسي زين الدين زيدان بالرجوع مرة أخرى إلى ريال مدريد، فسوف يوقع مورينيو العقد ظهراً.

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وتلقت جماهير الريال صدمة قوية بعد الخسارة من أياكس بأربعة أهداف مقابل هدف بإياب دور الـ16 والخروج من دوري أبطال أوروبا بمستوى وظهور غير جيد ولا يليق بالأبيض.

وكان نادي ريال مدريد قد خسر من برشلونة في كأس ملك إسبانيا وفي الدوري، ودخل الملكي في أزمات كبيرة داخل غرفة تبديل الملابس وينتظر أن يتم بيع عدد من النجوم مثل فاسكويز ومارسيلو.