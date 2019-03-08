رياضة | نجم الإسماعيلي: واجهنا سوء توفيق كبير طوال مشوارنا بمرحلة المجموعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الإسماعيلي: واجهنا سوء توفيق كبير طوال مشوارنا بمرحلة المجموعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"دورى أبطال أفريقيا كانت قاسية للغاية معنا ، واجهنا سوء توفيق كبير طوال مشوارنا بمرحلة المجموعات".. هكذا بدأ باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى تصريحاته.

ويستضيف الإسماعيلى منافسه مازيمبى الكونغولى اليوم الجمعة باستاد برج العرب فى خامس جولات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى :”دورى الأبطال كانت قاسية للغاية معنا ففى بداية المشوار أمام مازيمبى اهدرت ركلة جزاء وخسرنا فى النهاية بهدفين”.

Advertisements

وواصل :”فى مواجهة الافريقى تعرضنا لظلم كبير من حكم المباراة ثم لقاء شباب قسنطينة بالاسكندرية الذى انتهى بالتعادل فى اللحظات الأخيرة قبل أن نتلقى خسارة أمام نفس الفريق بالجزائر بعد أن تقدمنا مرتين”.

وأكمل حديثه :”تعاهدنا كلاعبين على تحقيق انتصار فى المواجهتين المقبلتين أمام مازيمبى والافريقى سعيا لاسعاد الجماهير رغم ان فرصنا فى التأهل باتت صعبة للغاية”.