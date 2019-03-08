رياضة | مراسل Bein Sport: بيريز يقرر إقالة سولاري ومورينيو في الطريق لقيادة الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراسل Bein Sport: بيريز يقرر إقالة سولاري ومورينيو في الطريق لقيادة الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من التعاقد مع نادي ريال مدريد من أجل قيادة تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية حسب الصحفي جمال جبلي مراسل قنوات بين سبورتس، إلى إن ‏فلورانتينو بيريز قرر إقالة سانتياجو سولاري الآن ودون انتظار للمباريات القادمة.

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وبما أن زيدان الذي طُلِبَ منه العودة غير مستعد لذلك قبل نهاية الموسم، يبدو جوزيه مورينيو الحل الحالي الذي يرضي رئيس ريال مدريد.

وتعرض ريال مدريد لأسبوعا كارثيا، حيث خرج من كأس ملك إسبانيا على يد برشلونة، وخسر مباراة الكلاسيكو في الليجا، وودع بطولة دوري أبطال أوروبا.