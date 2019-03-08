رياضة | أهداف مباراة - فالنسيا 2 × 1 كراسنودار | الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - فالنسيا 2 × 1 كراسنودار | الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
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14:40
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الأهلي
النصر
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17:40
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الإتفاق
الهلال
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19:30
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الوحدة
الاتحاد
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19:30
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الفيحاء
يوفنتوس
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21:30
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أودينيزي
أتلتيك بيلباو
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22:00
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إسبانيول
دوري أبطال أفريقيا
الإسماعيلي - مصر
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18:00
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مازيمبي - جمهورية الكونجو
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
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18:00
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النادي الإفريقي - تونس
الترجي الرياضي - تونس
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21:00
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حوريا - غينيا