رياضة | عاجل - ماركا الإسبانية: جوزيه مورينيو المرشح الأول لتدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - ماركا الإسبانية: جوزيه مورينيو المرشح الأول لتدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، منذ قليل، عن اسم المدرب المرشح بقوة لريال مدريد الإسباني خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وقالت صحيفة ماركا : " جوزيه مورينيو هو المرشح الأول لتولي تدريب ريال مدريد خلفا لسنتياجو سولاري".

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وأشارت منذ قليل قناة "تيلي مدريد"، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي سيقوم بإقالة سولاري وتعيين جوزيه مورينيو مُدرباً للفريق.