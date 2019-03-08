رياضة | فالنسيا يحقق فوزا باهتا على كراسنودار في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا يحقق فوزا باهتا على كراسنودار في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدر فالنسيا الإسباني فرصة حسم تأهله مبكرا لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي ، بعدما حقق فوزا باهتا 2 / 1 على ضيفه كراسنودار الروسي مساء الخميس في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

وجاء هدفا الفريق الإسباني عن طريق اللاعب رودريجو في الدقيقتين 12 و24، فيما أحرز فيكتور كلايسون هدف كراسنودار الوحيد في الدقيقة 63.

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بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل لدور الثمانية إلى مباراة العودة التي ستقام الأسبوع المقبل في روسيا.

ويسعى فالنسيا للتعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في تسجيل هدفين على الأقل، للعبور إلى الدور التالي، فيما يتعين على كراسنودار الفوز 1 / صفر من أجل الاستمرار في البطولة.