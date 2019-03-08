رياضة | عاجل.. مجلة مدريديستا ريال تكشف عن اسم مدرب الملكي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلة مدريديستا ريال تكشف عن اسم مدرب الملكي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، سيتولي قيادة ريال مدريد الإسباني.

وقال الصحفي داني بينافيديس مدير تحرير مجلة مدريديستا ريال، ردا على سؤال تم توجيه إليه : مورينيو أقرب أم زيدان ؟ مورينيو هو الأقرب .

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وأشارت منذ قليل قناة "تيلي مدريد"، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي سيقوم بإقالة سولاري وتعيين جوزيه مورينيو مُدرباً للفريق.