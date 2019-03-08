رياضة | تشيلسي يضع قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد ثلاثية دينامو كييف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يضع قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد ثلاثية دينامو كييف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق تشيلسي المطلوب وفاز على دينامو كييف بثلاثية نظيفة قطع بها نصف الطريق نحو ربع النهائي.

قطع تشيلسي الإنكليزي نصف الطريق نحو التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، بفوزه على دينامو كييف الأوكراني بثلاثية نظيفة، اليوم الخميس، في ذهاب ثمن النهائي.

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سجل الإسباني بيدرو رودريغيز (17) والبرازيلي ويليان (65) والبديل كالوم هودسون أودوي (90+1) ثلاثية البلوز.

ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في العاصمة الأوكرانية كييف.