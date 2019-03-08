رياضة | لاعب الترسانة: التعادل مع سيراميكا لن يؤثر بالسلب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الترسانة: التعادل مع سيراميكا لن يؤثر بالسلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة أن مباراة فريقه مع سيراميكا التى أقيمت ضمن الجولة الجولة الـ٢١ من منافسات دورى القسم الثانى شهدت ندية كبيرة من جانب الفريقين للحصول على الثلاث نقاط.

وأضاف اللاعب خلال حديثه لـ "الخليج 365 الرياضى" : " دخلنا المباراة بشد عصبى وضغط وتمكنا من السيطرة على معظم فترات الشوط الأول وكان لنا أكثر من هجمة على مرمى الخصم لكن إفتقدنا التوفيق" .

Advertisements

واستكمل: "نتائج مباريات المجموعة شكلت ضغطا كبيرا على لاعبى الترسانة خاصة فوز إف سي مصر على القناة".

وأضاف " تراجعنا عن الصدارة بفارق نقطة وحيدة، وقادرون على العودة مرة أخرى ، لن تؤثر نتيجة المباراة أمام سيراميكا بالسلب كثيرآ" .