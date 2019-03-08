رياضة | أزمة جديدة تضرب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تضرب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن معاناة ريال مدريد الإسباني في خلال الفترة الأخيرة ستمتد لتصل إلى قاعات المحاكم.

وكشفت التقارير الصحفية أن جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق للفريق قرر مقاضاة النادي للحصول على مستحقاته كاملة التي كان من المفترض أن تكون مقابل خدماته لمدة 3 سنوات قبل أن تتم إقالته بصورة مفاجئة في أكتوبر الماضي.

وأفادت التقارير بأن لوبيتيجي كان قد وقع عقدا مع ريال مدريد في بداية موسم 2018/2019 لمدة 3 سنوات بقيمة 28 مليون يورو إلا أنه فوجئ بإقالته بعد 14 مباراة فقط.

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وأشارت التقارير إلى أن لوبيتيجي قرر التوجه إلى المحكمة لمقاضاة النادي ليحصل على المبلغ كاملا خاصة في ظل استيائه من رئيس النادي فلورينتينو بيريز الذي لم يتحدث معه بشكل شخصي قبل إقالته.

وأشارت منذ قليل قناة "تيلي مدريد"، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي سيقوم بإقالة سولاري وتعيين جوزيه مورينيو مُدرباً للفريق.