رياضة | راديو إسبانيا: مورينيو مدربا لريال مدريد.. وهذا موعد الإعلان الرسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راديو إسبانيا: مورينيو مدربا لريال مدريد.. وهذا موعد الإعلان الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، سيتولي قيادة ريال مدريد الإسباني.

وقال الصحفي فيسينتي أزبيتارتي بـ "راديو اسبانيا" :" من أقرب زيدان أم مورينيو ؟ مورينيو والإعلان من الأرجح سيكون يوم الاثنين، لكن ريال مدريد سيُبقي سولاري ضد بلد الوليد".

وأشارت منذ قليل قناة "تيلي مدريد"، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي سيقوم بإقالة سولاري وتعيين جوزيه مورينيو مُدرباً للفريق.