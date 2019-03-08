رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8/3/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين ومشاهدة (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8/3/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين ومشاهدة (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة والموافق 8 مارس 2019، عدداً من المواجهات القوية وذلك في مختلف البطولات وبالتحديد بدوري أبطال أفريقيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لذلك نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

- دوري أبطال أفريقيا:

الإسماعيلي × مازيمبي: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD بصوت المعلق علي محمد علي

النادي الرياضي القسنطينى × الإفريقي التونسي: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق نوفل الباشي

أورلاندو بايرتس × بلاتينيوم: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD بصوت المعلق محمد الكواليني

الترجي التونسي × حوريا الغيني: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق عصام الشوالي

- الدوري السعودي:

القادسية × الأهلي: اليوم في تمام الساعة الـ2:40 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي دوري بلس والسعودية الرياضية

Advertisements

النصر × الاتفاق:

اليوم في تمام الساعة الـ5:40 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي دوري بلس والسعودية الرياضية

الهلال × الوحدة: اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي دوري بلس والسعودية الرياضية

الاتحاد × الفيحاء: اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي دوري بلس والسعودية الرياضية

- الدوري الإسباني:

أتلتيك بلباو × إسبانيول: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

- الدوري الإيطالي:

يوفنتوس × أودينيزي: اليوم في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي أن سبورت 4 HD