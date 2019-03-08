رياضة | بيراميدز يرحب بطلب نادي الشباب البحريني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يرحب بطلب نادي الشباب البحريني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت إدارة نادي بيراميدز بطلب نادي الشباب البحريني حول رغبتها في اقامة فترة معايشة للكابتن هيثم عبدالقادر المدير الفني للفريق البحريني مع المدير الفني لفريق بيراميدز رامون دياز.

وتبحث إدارة النادي حول تحديد فترة المعايشة بعد التنسيق مع المدير الفني الأرجنتيني دياز فور عودته من أجازته

وكانت إدارة النادي البحريني قد أرسلت خطابا الي نادي بيراميدز حمل مضمونه توجيه خالص شكرها للمستشار تركي آل الشيخ علي مجهوداته الكبيرة في رفعه الرياضة العربية وبما يقدمه في دعم الكرة العربية بشكل عام واكدت في نهاية خطابها إلى رئيس النادي الكابتن حسام البدري رغبتها في اقامة فترةً المعايشة لمدرب فريقها السوري.