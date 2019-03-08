رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 7 مارس.. Telemadrid: مورينيو مديرًا فنيا للملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 7 مارس.. Telemadrid: مورينيو مديرًا فنيا للملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب زين الدين زيدان من قيادة الملكي والشروط التي وضعها للعودة. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

عاجل.. ريال مدريد يصدر بيانا رسميا أشارت وسائل إعلام إسبانية، إلى أن ريال مدريد الإسباني، سيصدر بيانًا رسميًا بعد منتصف ليل الجمعة، وتحديدًا في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. وقال برنامج " التشيرنيغيتو" الإسباني الشهيرة :" ريال مدريد سيصدر بيان رسمي هام اليوم الساعة 2:00 بتوقيت مكة المكرمة". ومن المتوقع أن يكون البيان الذي سيصدر من ريال مدريد بشأن إقالة سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي للفريق الملكي وتعيين مدربًا جديدًا. وأشارت منذ قليل قناة "تيلي مدريد"، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي سيقوم بإقالة سولاري وتعيين جوزيه مورينيو مُدرباً للفريق.

تيلي مدريد: مورينيو مديرا فنيا لريال مدريد يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لإعلان رحيل سانتياجو سولاري عن تدريب الفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة وقبل مباراة بلد الوليد في الدوري الاسباني. وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "تيلي مدريد"، إن ريال مدريد سيقوم بإقالة سولاري، وتعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو مُدرباً للفريق. وتعرض ريال مدريد لاسبوعا كارثيا، حيث خرج من كأس ملك إسبانيا على يد برشلونة، وخسر مباراة الكلاسيكو في الليجا، وودع بطولة دوري أبطال أوروبا. وكان ريال مدريد قد فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا في اخر ثلاث نسخ للبطولة على التوالي.

- يوفنتوس يحسم اتفاقه مع نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، عن توصل يوفنتوس لاتفاق مع البرازيلي مارسيلو، ظهير ريال مدريد، بعقد مدته 4 أعوام.

وسينضم مارسيلو، الذي يرتدي قميص الميرينجي منذ 2007، إلى صفوف السيدة العجوز اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، براتب 12 مليون يورو في الموسم الواحد، بحسب صحيفة (لا ستامبا) المحلية.

- زيدان يحدد 4 صفقات نارية للعودة لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن شروط الفرنسي زين الدين زيدان، للعودة لقيادة ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد خروح الفريق الملكي من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها أمام أياكس أمستردام الهولندي. ونشرت "ABC" تقريرًا تحت عنوان "تعزيزات زيدان لإحداث ثورة في مدريد".

وقالت :" سيخضع الفريق لتجديد في أربعة مواقع تعاني من نقص في هذا الموسم الفاجع".

مهاجم ولاعب كبير : العام الماضي بخروج كريستيانو رونالدو كان من الضروري التوقيع مع مهاجم 9 دولي وهداف الذي حاليًا يُعتبر هدف ضروري وأساسي.

قلب دفاع : زيدان في الموسم السابق عاش مشاكل في إيجاد مدافع كبير في غياب راموس أو فاران، سوء أحوال فاييخو تُعني قدوم قلب دفاع كبير من نوعية قوية ويوقف الخصم.

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مهاجم مهاري : زيدان يدعم وصول إيدن هازارد لأنه قد يُساهم بحلول كثيره للفريق بالرغم من أن مغادرته لتشيلسي مُعقدة بسبب عقوبة اليويفا على النادي الإنجليزي.

لاعب وسط هجومي : زيدان يريد خط وسط يُسدد على المرمى، حل خيالي للإنهاء لا يمتلكه ريال مدريد لأن مودريتش وتوني كروس لا يمتلكون هذه الخاصية

- رئيس ريال مدريد يحسم مصير سولاري

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتيو بيريز استقر على تحديد مصير مدرب الفريق الملكي الأرجنتيني سانتياجو سولاري مع المرينجي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن اجتماع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مع خوسيه أنجيل سانشيز المدير العام للنادي الملكي سيحسم مستقبل سولاري مع المرينجي.

- جمهور الملكي يترقب القرار الأكبر بعد هزيمة القرن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز سيتخذ ما وصفته بالقرار الأكبر وذلك بعد الهزيمة التاريخية التي تعرض لها ريال مدريد على يد آياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وعقب هزيمة القرن، طالبت جماهير الريال بإقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري. في حين ذهب البعض إلى حد المطالبة باستقالة رئيس النادي محملة إياه مسؤولية ما وقع للنادي الملكي خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية بأن بيريز اقترب من اتخاذ القرار الأكبر مضيفة أن رئيس الريال دائما ما يحتاج بعض الوقت قبل إعلان أي قرار مهم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سولاري لن يكون في أغلب الظن على دكة بدلاء الريال الموسم المقبل مؤكدة وجود اجتماعا طويلا عقد بين الرئيس والمدرب بعد ساعات من مباراة الكارثة لمناقشة ما حصل ليلة الثلاثاء.

- مدرب ريال مدريد السابق يقاضي الملكي

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن معاناة ريال مدريد الإسباني في خلال الفترة الأخيرة ستمتد لتصل إلى قاعات المحاكم.

وكشفت التقارير الصحفية أن جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق للفريق قرر مقاضاة النادي للحصول على مستحقاته كاملة التي كان من المفترض أن تكون مقابل خدماته لمدة 3 سنوات قبل أن تتم إقالته بصورة مفاجئة في أكتوبر الماضي.

وأفادت التقارير بأن لوبيتيجي كان قد وقع عقدا مع ريال مدريد في بداية موسم 2018/2019 لمدة 3 سنوات بقيمة 28 مليون يورو إلا أنه فوجئ بإقالته بعد 14 مباراة فقط.

وأشارت التقارير إلى أن لوبيتيجي قرر التوجه إلى المحكمة لمقاضاة النادي ليحصل على المبلغ كاملا خاصة في ظل استيائه من رئيس النادي فلورينتينو بيريز الذي لم يتحدث معه بشكل شخصي قبل إقالته.

- تصرف مثير من إيسكو عقب توديع دوري الأبطال يقربه من الرحيل عن الملكي

كشفت وسائل إعلام إسبانية بأن الإسباني فرانشيسكو ألاركون إيسكو قام بتصرف مثير عقب الخسارة من آياكس أمستردام الهولندي وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا قد يقربه من الرحيل عن الميرينجي.

وكان إيسكو قد خرج من قائمة الملكي في المباراة وتواجد في مدرجات ملعب السانتياجو بيرنابيو بقرار من الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق.

وشاهد إيسكو فريقه وهو يخسر بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعبه سانتياجو بيرنابيو وتوديع دوري أبطال أوروبا دون أن يتمكن من المشاركة في اللقاء.

- ريال مدريد يتلقى نبأ سار قبل مواجهة بلد الوليد في الليجا

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري تلقى نبأ سارا قبل مواجهة بلد الوليد الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ماركوس يورينتي عاد للتدريبات، حيث وصل للمرحلة الأخيرة من تعافيه من إصابته.