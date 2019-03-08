رياضة | المصري ينعي مدرب الفريق في وفاة حفيدته

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نعى النادي المصري البورسعيدي إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول، بعد وفاة حفيدته اليوم، الخميس.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا رسميًا، جاء كالتالي:

"خالص تعازينا القلبية للكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري في وفاة حفيدته كريمة الكابتن عمرو بركات لاعب نادي سموحة، داعين الله أن يلهم الأسرة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".