رياضة | عاجل.. ريال مدريد يصدر بيانا رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يصدر بيانا رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت وسائل إعلام إسبانية، إلى أن ريال مدريد الإسباني، سيصدر بيانًا رسميًا بعد منتصف ليل الجمعة، وتحديدًا في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

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وقال برنامج " التشيرنيغيتو" الإسباني الشهيرة :" ريال مدريد سيصدر بيان رسمي هام اليوم الساعة 2:00 بتوقيت مكة المكرمة".

ومن المتوقع أن يكون البيان الذي سيصدر من ريال مدريد بشأن إقالة سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي للفريق الملكي وتعيين مدربًا جديدًا.

وأشارت منذ قليل قناة "تيلي مدريد"، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي سيقوم بإقالة سولاري وتعيين جوزيه مورينيو مُدرباً للفريق.