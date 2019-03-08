سيميوني يدفع "ثمن الفعل المشين"

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الاتحاد الأوروبي يغرم سيميوني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، معاقبة دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، بالغرامة 20 ألف يورو (22486 دولارا)، بسبب طريقة احتفاله غير اللائقة خلال المباراة التي فاز بها فريقه 2-صفر على يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي.

وقال اليويفا في بيان، الخميس، إن لجنة الانضباط عاقبت سيميوني بسبب "التصرف غير اللائق"، حيث التف نحو المشجعين ووضع يديه على سرواله للاحتفال بهدف في شباك اليوفي، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال في 20 فبراير الماضي.

وغاب قائد الأرجنتين السابق عن نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بعد إيقافه 4 مباريات أوروبية، بسبب طرده أمام أرسنال في الدور قبل النهائي بعد الاحتجاج على الحكم ودفع الحكم الرابع.

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وتعرض يوفنتوس لغرامة 30 ألف يورو، وحصل مدربه ماسيميليانو أليغري على تحذير بسبب تأخر دخول أرضية الملعب في ملعب "واندامترو بوليتانو".

كما عوقب أتليتيكو مدريد بغرامة 38 ألف يورو ، بسبب عدم سلاسة الحركة على سلالم المدرجات وشغب المشجعين بإلقاء أشياء نحو الملعب.

وستقام مباراة الإياب في تورينو الثلاثاء المقبل، فيما يسعى يوفنتوس بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو إلى تعويض تأخره، بتحقيق فوز بفارق 3 أهداف على الأقل.