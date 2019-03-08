الامارات | نهيان بن مبارك يشهد فعاليات اليوم الرياضي الوطني في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يشهد فعاليات اليوم الرياضي الوطني في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، فعاليات النسخة الرابعة لليوم الرياضي الوطني التي أقيمت أمس في استاد زايد للكريكت بأبوظبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وكل الجهات والأندية الرياضية في أبوظبي والعين والظفرة ونادي أبوظبي للكريكت.

كما شهد المسيرة والفعاليات عضو المجلس الوطني الاتحادي المهندسة عزة سليمان، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة عبدالمحسن الدوسري، ونائب مدير مركز التربية الرياضية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي العقيد عصام عبدالله، ورئيس فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني الدكتورة مي الجابر، ومجموعة كبيرة من القيادات الحكومية والرياضية، وسط تفاعل مميز من جميع الجهات والأندية الرياضية في أبوظبي، وجميع فئات المجتمع، وطلبة المدارس.

وانطلقت الفعاليات بعزف السلام الوطني قبل بدء مسيرة التسامح التي شهدت مشاركة كبيرة وطافت حول محيط استاد زايد للكريكت ولمسافة 2.5 كم، وسط تفاعل مميز من أصحاب الهمم، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، كما عكست التنوع الثقافي والتعايش بتسامح ومحبة من جميع الجنسيات على أرض الإمارات.

وبعدها قام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، يرافقه عارف حمد العواني والمهندسة عزة سليمان والدكتورة مي الجابر، بجولة حول مناطق الفعاليات الرياضية المتنوعة التي أقيمت داخل استاد زايد للكريكت، واللقاء بالمشاركين والطلبة والمنظمين من الجهات والأندية الرياضية التي تقدم نشاطاتها للجميع.

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وأشاد العواني بالمشاركة الكبيرة والفاعلة من كل فئات المجتمع بالنسخة الرابعة لليوم الرياضي الوطني التي تقام بالتزامن مع عام التسامح، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تسعى دائماً إلى توفير البيئة الصحية والمناخ المناسب للتفاعل الرياضي في مختلف المناسبات.

وقال إن «مبادرة اليوم الرياضي الوطني تعبّر عن رؤية ثاقبة من القيادة الرشيدة في جعل الرياضة أسلوب حياة بمجتمع الإمارات ونمطاً صحياً لمختلف فئاته، مشيداً بمشاركة أصحاب الهمم في كل الفعاليات والأنشطة لليوم الرياضي الوطني».

ووجّه العواني الشكر إلى كل الجهات والأندية الرياضية في أبوظبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ونادي أبوظبي للكريكت، وعموم المشاركين في النسخة الرابعة، مؤكداً أن الجميع أدى الدور المنوط به على أكمل وجه من أجل خروج هذا اليوم الرياضي بشكل كرنفالي رياضي رائع.

وأكد أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص كل الحرص على القيام بدوره في دعم المسيرة الرياضية المحترفة في الإمارات، وكذلك الرياضة المجتمعية.