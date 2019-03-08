الامارات | الجنيبي: اتحاد الكرة سيكشف قريباً عن خطة طويلة الأمد لإعداد المنتخبات

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي: اتحاد الكرة سيكشف قريباً عن خطة طويلة الأمد لإعداد المنتخبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات عبدالله الجنيبي، أن اتحاد الكرة سيكشف قريباً عن خطة متكاملة طويلة الأمد لإعداد المنتخبات الوطنية في مختلف مراحلها، بدءاً من السنية وحتى المنتخب الأول، مشيراً إلى أنهم يأملون الانتهاء من ملف التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب الأول، تمهيداً لبدء مهمته مع الأبيض وتجهيزه للاستحقاقات المرتقبة في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، التي يستهل المنتخب مشوارها فيها في الخامس من سبتمبر المقبل.

وقال الجنيبي في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة الفنية والمنتخبات، أول من أمس، بمقر اتحاد الكرة في دبي: سيتم عرض خطة العمل ورؤيتنا في اتحاد الكرة لإعداد المنتخبات، وسيتم شرحها بشكل كامل في جلسة خاصة ستعقد مع وسائل الإعلام، وسيكون هناك مشرف فني موجود لتطبيق الاستراتيجيات، لشرح هذه الخطة بصورة متكاملة، وسيتم تطبيق هذه الرؤية وفق خطة زمنية محددة.

وكانت اللجنة التي ترأس اجتماعها الجنيبي ناقشت بشكل مستفيض ملف المدرب الجديد، وحددت خمسة من المدربين من الجنسية الأوروبية للتفاوض معهم، دون الكشف عن هوياتهم.

وشدّد عبدالله الجنيبي على أن تركيز اتحاد الكرة ولجنته حالياً منصبان في إعداد الأولمبي للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تقام الشهر الجاري في السعودية. وعن تجمعات المنتخب الأول، قال: لن تكون هناك تجمعات خلال أيام «فيفا» حتى موعد المشاركة في تصفيات مونديال 2022، فقد قمنا في اللجنة بمراجعة العروض الخاصة بالمنتخب خلال الشهر الجاري، ووجدنا أنه من غير المنطقي أن يكون هناك تجمع بعد نهاية الموسم الحالي مع نهاية شهر رمضان، لذلك قررنا أن يكون هناك معسكر للمنتخب في أبوظبي من 18 حتى 26 الجاري، تتخلله مباراتان وديتان مع السعودية وسورية، وذلك لحين قدوم المدرب الجديد، حيث نأمل أن يتحقق ذلك في الشهر الجاري.

وأوضح: كانت هناك عروض قدمت للجنة بإقامة بطولات خارجية أو مجمعة، لكن تم الاستقرار على إقامة أول تجمع للمنتخب خلال الشهر الجاري.

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في جانب آخر، يخوض المنتخب الأولمبي مساء اليوم مباراة ودية أمام طاجيكستان على استاد راشد بدبي الساعة 17:40 مساء، ضمن استعداداته للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي تقام في ضيافة المملكة السعودية الشهر الجاري، حيث سيلعب مع لبنان والمالديف والأخضر المضيف.

- اتحاد الكرة يأمل

حسم التعاقد مع

المدرب الجديد خلال

الشهر الجاري.