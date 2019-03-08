الامارات | الأميركية غوين ستيفاني تُحيي ختام أمسية كأس دبي العالمي للخيول

شكرا لقرائتكم خبر عن الأميركية غوين ستيفاني تُحيي ختام أمسية كأس دبي العالمي للخيول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي دبي لسباق الخيل، أمس، عن أن المطربة الأميركية، غوين ستيفاني، الفائزة ثلاث مرات بجوائز غرامي المرموقة، ستقدم عرضا غنائياً في ختام أمسية كأس دبي العالمي للخيول، الذي يقام 30 الجاري، على مضمار ميدان، ويعتبر اليوم الأغلى لسباقات الخيل في العالم، بجوائزه البالغة 35 مليون دولار، وسيعتبر أول حفل كبير للفنانة ستيفاني في الدولة.

وتتميز ستيفاني بإنجازات عالمية كبيرة كمطربة، ومؤلفة ومسجلة أغانٍ، وفنانة، إذ حققت مبيعات كبيرة بما يفوق 30 مليون ألبوم غنائي، وأشهرها ألبوم «نو داوت».

وسبق أن حازت الفنانة الأميركية أربعة جوائز مقدمة من «إم تي في فيديو ميوزك أواردز»، وعلى جائزتين من مجلة «بيلبورد» الأميركية، وجائزة «أميركان ميوزك أواردز»، وجائزة «بريت أواردز»، والكثير من الجوائز الأخرى. وشاركت لمدة ثلاثة مواسم كمدربة للمواهب الصغيرة والشابة في برنامج «ذا فويس» الفائز أربع مرات بجوائز إيمي المرموقة، وهو برنامج متخصص في اكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية وصقلها لاحقاً. وعن مشاركتها في الأمسية الختامية لكأس دبي العالمي، قالت في تصريحات صحافية: «سعيدة ومتشوقة للغاية للغناء في كأس دبي العالمي»، وأضافت: «دبي مدينة رائعة، وأتطلع قدماً إلى أن أكون جزءاً من هذا الحدث الرفيع». وسيبدأ الحفل في منطقة «آبرون فيوز» الساعة 9:30 مساءً، بعد نهاية السباق الأغلى في العالم، كأس دبي العالمي، الذي تبلغ جائزته المالية 12 مليون دولار أميركي، برعاية «طيران الإمارات»، وسينطلق السباق في تمام الساعة 8:40 مساء.