الامارات | مهند العنزي يزور رياض الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن مهند العنزي يزور رياض الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل لاعب فريق العين، مهند العنزي، مبادراته المجتمعية، وشارك الأطفال فعاليات اليوم الوطني في حضانة «تيديز إن» في مدينة العين، وقضى وقتاً طويلاً مع الأطفال يعلمهم بعض أساسيات كرة القدم، كما استعرض بعض مهاراته، وقدم لهم بعض الهدايا الخاصة بفريق العين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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