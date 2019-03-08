الامارات | صورة و تعليق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من العروض الاحتفالية بالنسخة الرابعة لليوم الرياضي الوطني، أمس، في استاد زايد للكريكت بأبوظبي وسط مشاركة رسمية ورياضية شعبية واسعة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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