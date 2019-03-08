الامارات | أبيض الشواطئ يتغلّب على قرغيزستان بسداسية في «الآسيوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض الشواطئ يتغلّب على قرغيزستان بسداسية في «الآسيوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية فوزاً مهماً على نظيره منتخب قرغيزستان بستة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت، أمس، ضمن منافسات المجموعة الثانية على ملعب بالي هاي في باتايا، ضمن الجولة الأولى من منافسات بطولة آسيا للكرة الشاطئية 2019 في تايلاند.

سجل أهداف أبيض الشواطئ كمال علي في الدقيقة (1) وهشام المنتصر في الدقيقة (7)، وعلي حسن كريم (20) ووليد محمد (23)، وهيثم محمد (35) ووليد بشر (36)، في حين تمكن اللاعب كايرات دوشييف من تسجيل الهدف الوحيد لقرغيزستان في الدقيقة 16 من المباراة.

وبهذا الفوز تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية من اعتلاء صدارة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام لبنان، في حين بقي رصيد الصين وقرغيزستان خالياً من النقاط.

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وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة غداً، حيث تلتقي قرغيزستان مع لبنان، والمنتخب الوطني مع الصين.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته الخميس المقبل. وتحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2019 في باراغواي.

وقال مدرب المنتخب، محمد المازمي، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «أريد أن أشكر اللاعبين على ما قدموه في مباراة قرغيزستان، هذه المباراة كانت صعبة وواجهنا منتخباً قوياً لديه رغبة في تقديم أداء جيد في البطولة»، مضيفاً: «عادة ما تكون المباراة الأولى في البطولات صعبة وقوية، وكان من الجيد بالنسبة لنا أن نحقق النتيجة ونحصل على النقاط الثلاث».