الامارات | الإمارات تحرز 5 ذهبيات في مونديال «جمال أسماك الكوي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحرز 5 ذهبيات في مونديال «جمال أسماك الكوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الإمارات بخمس ميداليات ذهبية في بطولة العالم لجمال أسماك الكوي في اليابان، الذي يعدّ من أهم البطولات العالمية التي تضاهي بطولات العالم لجمال الخيول. ويتم اختيار أسماك الكوي بحسب أحجامها وألوانها المميّزة وسلالاتها العائلية، وفقاً لمعايير دقيقة وضعها خبراء هذا الفن العريق، للتنافس على كأس العالم وعدد من الميداليات ضمن فئات مختلفة.

وتأهلت الإمارات بحسب بيان صحافي، للمراحل النهائية في العام الماضي، لتفوز بذهبيتين، لتصبح الدولة العربية الأولى الحائزة لقب الـ«اول جابان كوي شو»، أو بطل العالم لجمال أسماك الكوي.

وتعتبر أسماك الكوي في اليابان جزءاً من الثقافة اليابانية العريقة، ومقتنيات نادرة وقيمة، حيث تمّ بيع أغلى سمكة كوي في العالم في مزاد دار «ساكاي»، في أكتوبر الماضي، بمبلغ 1.7 مليون دولار. وتراوح قيم الأسماك الفائزة بميداليات عدة، من عشرات إلى مئات الآلاف من الدولارات. وإنّ أسماك الكوي في اليابان تجلب السعادة والصحة وحسن الحظ، وتعتبر بحيرات الكوي أساسية ضمن مبادئ «الفينج شوي» اليابانية، ويتم تضمينها في هندسة الديكور التي تنشر الطاقة الإيجابية.