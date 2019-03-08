الامارات | صامويل روزا يهوى البلياردو

شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل روزا يهوى البلياردو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المحترف في صفوف فريق نادي الفجيرة لكرة القدم، المحترف البرازيلي صامويل روزا، عن هواية جديدة بجانب موهبته في تسجيل أهداف كرة القدم، بعد أن نشر على صفحته في «إنستغرام» مقاطع تكشف عن عشقه للعبة البلياردو، وأبدى خلالها روزا مهارة عالية في ممارستها. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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