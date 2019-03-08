الامارات | كورنادو.. في حديقة «الديناصورات»

شكرا لقرائتكم خبر عن كورنادو.. في حديقة «الديناصورات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو، نشر فيديو على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، أثناء زيارته مع أسرته حديقة الديناصورات في دبي، إذ أبدى إعجابه الشديد بالحديقة، وأكد مازحاً أنه لا يخشى المجسمات الكبيرة للديناصورات. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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