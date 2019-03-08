شكرا لقرائتكم المنيسى: جمال عبد الحميد يتهم الأهلى بتجاهل اصابته زورًا وبهتانًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى إبراهيم المنيسى بعض المكافأت المالية التى حصل عليها جمال عبد الحميد لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق أثناء تواجده داخل القلعة الحمراء منذ سنوات ماضية .

كان جمال عبد الحميد قد أكد فى تصريحات تليفزيونية أن الأهلى رفض تحمل استكمال مصاريف علاجه وتعرضه لأزمة مالية وقتها ، ورفض مسئولو القلعة الحمراء وقتها استمراره بالفريق.

وأوضح إبراهيم المنيسى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى أنه تم تحريف الكلام من قبل جمال عبد الحميد خلال التصريحات التى أدلى بيها خلال بعض البرامج التلفزيونية وتجاهل الاهلى له بعدم المساعدة له عند الاصابة التى لحقت بيه خلال تواجده بفريق الاهلى فى ذلك الفترة ورفض مسئولو القلعة الحمراء تكملة تكاليف علاجه.

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وأشار إبراهيم المنيسى أن جمال عبد الحميد حصل وقتها على مبلغ قدره 12 الف جنية مصريا مكافأة للاعبين من الفئة الاولى بعد الحصول على البطولة الأفريقية على الرغم من أنه كان مصاب وقتها وهذا المبلغ كان كبير جداً وقتها يكفي تكاليف علاجه وأكثر.