شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح يوم 8-3-2019 حارس إيفرتون يكشف كيف منع الفرعون من التسجيل؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار محمد صلاح يوم 8- 3- 2019 العديد من الأحداث، حيث تحدث الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد عن نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه أمام الفرعون المصري ورفاقه وذلك خلال المباراة التي جمعت بين ليفربول وإيفرتون يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي، هذا بالإضافة إلى رفض عصام الشوالي المعلق التونسي الشهير الانتقادات الكثيرة الموجهة للنجم الدولي المصري، وذلك بعد غيابه عن التهديف لثلاث مباريات متتالية.

حارس إيفرتون : عاهدت نفسي على منع صلاح من هز شباكي

من ضمن أخبار محمد صلاح اليوم حديث جوردان بيكفورد حارس منتخب إنجلترا ونادي إيفرتون عن نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه أمام ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري بمباراة الديربي التي جمعتهما على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي إنتهت بالتعادل السلبي.

وقال جوردان بيكفورد فى تصريحات لوسائل الاعلام الإنجليزية، "عاهدت نفسي على منع محمد صلاح من هز شباكي، كنت أسعى للحفاظ على الخروج من مباراة الديربي أمام ليفربول بشباك نظيفة وهو الأمر الذي تحقق في النهاية".

وتحدث حارس ايفرتون عن تصديه لإنفراد محمد صلاح في الشوط الأول من عمر المباراة قائلاً، "أعتقد أنني أتخذت القرار الأمثل بالخروج في الوقت المناسب، كان إنجازاً رائعاً بالنسبة لي، أعتقد أن اللاعب المصري لم يتوقع أن إتخذ هذا القرار".

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة.

Advertisements

تعليق الشوالي على الانتقادات الموجهة لصلاح

جاء من ضمن أخبار محمد صلاح اليوم أن المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي رفض الانتقادات الكثيرة الموجهة إلى الفرعون المصري نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بداعي تراجع مستواه الفني والتهديفي في المباريات الأخيرة مع "الريدز".

وقال عصام الشوالي في تصريحات لموقع "فوت 24"، "محمد صلاح حقق أرقاماً قياسية رائعة مع ليفربول، هو يصنع التاريخ مع النادي الإنجليزي مثلما كان كريستيانو رونالدو يفعل مع ريال مدريد، وليونيل ميسي مع برشلونة حالياً.

أضاف المعلق التونسي "ليس مطلوباً من محمد صلاح أن يتألق في كل مباراة مع ليفربول، فهو ليس لاعبا في بلاي ستيشن. حقق أرقاما قياسية مثلما فعل رونالدو في ريال مدريد وميسي في برشلونة.

محمد صلاح يعيش أياماً صعبة بشهادة الجميع، فالفرعون المصرى غاب عن التهديف ثلاث مباريات متتالية بمسابقة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام محمد صلاح بحصد "الثنائية" مع نادى ليفربول الموسم الحالى، مع اقتراب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" من خط النهاية، ويتطلع الفرعون لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد ثم يأتي خلفهما المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام بـ16 هدف.