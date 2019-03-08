شكرا لقرائتكم 8 لاعبين لم يهزوا الشباك منذ بداية دوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يستطع 8 لاعبين شاركوا في أكثر من 60 لقاء بتاريخهم في الدوري السعودي للمحترفين من هز الشباك حتى الآن، ويترأس القائمة عبدالله عطيف لاعب الهلال وخال الغامدي، ظهير النصر السابق والرائد الحالي.

وبدأ خالد الغامدي لاعب الرائد الحالي، والنصر والقادسية السابق، مشاركاته مع الأخير في عام 2010، وانتقل إلى النصر بعد ذلك التاريخ بعام، وخاض 137 مباراة في دوري المحترفين السعودي لم يهز الشباك أبداً ولكنه صنع 11 هدفاً بقميصي القادسية والنصر.

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وخاض ياسين برناوي مدافع الاتحاد الحالي، ولاعب القادسية اولفيصلي السابق، مباراته الأولى بقميص الأخير موسم 2014-2015، وشارك في 103 مباريات، وطوال مسيرته صنع الظهير الأيمن 5 أهداف طوال مشاركاته في الدوري، ولم يهز الشباك حتى الآن.

ولعب محمد عبدالشافي قائد أهلي جدة الحالي، 82 مباراة في الدوري السعودي منذ عام 2014، وانتقل العام الماضي إلى الفتح بنظام الإعارة، لم يسجل بتاتا ولكنه صنع 11 هدفاً في الدوري.

وبدأ ياسين حمزة بدأ مشواره قبل 8 أعوام مع التعاون، وانتقل في عام 2015 إلى الاتحاد، وفي مطلع الموسم الجاري رحل إلى الفتح، خاض 81 مباراة مع 3 أندية، ولم يسجل حتى الآن. ويعد عبدالله عطيف، متوسط الميدان الدولي، أحد اللاعبين الذين لم يحتفلوا بتسجيل هدف دوري بعد 68 مباراة لعبها مع الهلال، بينما صنع 3 أهداف.

ولعب ظهيرا الباطن مهنا واقص وبندر ناصر، 69 و70 مباراة على التوالي في دوري المحترفين منذ صعود فريقهما في 2016، الأول لم يصنع، والثاني ساهم في تسجيل هدف وحيد. كما لعب عبدالرحمن البركة 66 مباراة مع أندية الشعلة، الشباب، الرائد، التعاون، وأخيراً الفيحاء، لم يسجل، واكتفى بصناعة هدف واحد.