شكرا لقرائتكم ميسي يعود لقيادة الأرجنتين بعد غياب دام 8 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يوم الخميس عودة قائده وصانع ألعابه وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي إلى صفوف المنتخب أواخر مارس الحالي بعد ابتعاده عنه لمدة 8 أشهر، وذلك لخوض مباراتين دوليتين وديتين ضد فنزويلا والمغرب، قبل ثلاثة أشهر من كأس كوبا أميركا المقررة في البرازيل.

وظهر اسم ميسي على لائحة اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة لخوض المباراتين الدوليتين الوديتين ضد فنزويلا في 22 الحالي في مدريد، والمغرب في 26 منه في مدينة طنجة. وكانت المباراة الأخيرة لميسي مع الأرجنتين عندما خسرت أمام فرنسا 3 - 4 في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، حيث قرر بعدها "البرغوث" الابتعاد عن صفوف المنتخب.

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ويحلم ميسي، 31 عاما، 128 مباراة دولية و65 هدفا، بإحراز لقب كبير مع منتخب الألبيسيليستي وهو ما تنتظره أيضا الأرجنتين بأكملها حيث سئمت من مشاهدته يرفع كؤوسا مع فريقه برشلونة.

وباستثناء اللقب الأولمبي عام 2008 في بكين مع المنتخب الأولمبي، لم يحرز ميسي أي لقب مع المنتخب الأول حيث فشل في أربع مباريات نهائية، مونديال 2014، وكوبا أميركا 2007 و2015 و2016.

وشهدت التشكيلة أيضا عودة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنخل دي ماريا والذي لم يلعب بدوره مع المنتخب الأرجنتيني منذ المونديال الروسي.