فوز مستحق للاتحاد السكندري على الانتاج في الدوري المصري

اسماء السيد - حقق الاتحاد السكندرى فوزا مستحقا على مضيفه الانتاج الحربي 4-2 الخميس بملعب بتروسبورت في القاهرة في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل خالد قمر (53 من ركلة جزاء و90+3) وعمار حمدي (55) واحمد نبيل "مانغا" (88) أهداف الاتحاد السكندري، ومحمود البدري (45+1 و77 من ركلة جزاء) هدفي الانتاج الحربي.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده الى 28 نقطة ارتقى بها خمسة مراكز ليصبح عاشرا، فى حين تجمد رصيد الانتاج الحربي عن 31 نقطة في المركز السابع.

أهداف المباراة: