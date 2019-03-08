شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الشباب البحرينى يطلب فترة معايشة مع دياز مدرب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت إدارة نادي بيراميدز، بطلب نادي الشباب البحريني حول رغبته فى فترة معايشة لهيثم عبد القادر المدير الفني للفريق البحريني مع رامون دياز. وتبحث إدارة نادي بيراميدز، تحديد فترة المعايشة بعد التنسيق مع المدير الفني الأرجنتيني فور عودته من إجازته. كانت ادارة النادي البحريني قد أرسلت خطابا لنادي بيراميدز حمل مضمونه توجيه خالص شكرها للمستشار تركي آل الشيخ علي مجهوداته الكبيرة في رفعة الرياضة العربية وبما يقدمه من دعم الكرة العربية بشكل عام.

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