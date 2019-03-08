فيديو .. التدريب الأول للأهلى فى الكونغو استعدادا لمباراة فيتا كلوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد أليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة من التدريبات البدنية والاستشفائية للاعبي الفريق في بداية المران الذي يقام على ملعب الشهداء في الكونغو.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
حرص أليخاندرو على قيادة اللاعبين في فقرة مطولة من التدريبات البدنية استمرت 15 دقيقة، وذلك للتخلص من ضغوط وإرهاق الرحلة التى خاضها اللاعبون.
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